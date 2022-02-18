ABD Başkanı Joe Biden "Kiev hedefte" diyerek duyurdu: "Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Putin işgal kararı aldı"





HEDEFTE KIEV VAR

Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.