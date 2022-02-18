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    • Dünya
    • 19.02.2022 00:58
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    • 19.02.2022 01:43
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    ABD Başkanı Joe Biden "Kiev hedefte" diyerek duyurdu: "Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Putin işgal kararı aldı"

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya önümüzdeki günlerde gireceğini söyleyen Biden, hedefte Kiev'in olduğunu duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan Biden, "Putin Ukrayna'ya işgal kararı aldı" dedi.

    Putin işgal kararı aldı

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı.


    Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



    ATEŞKES İHLALLERİ VAR
    "Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz."     diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

    "HEPSİ RUSYA'NIN BAHANESİ"
    Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası da yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu kaydetti.



    HEDEFTE KIEV VAR
    Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.



        "PUTIN UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEYE KARAR VERDİ"
        Biden bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

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