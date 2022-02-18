Son dakika: Donetsk'te önce siren sesleri sonra patlama! Rusya - Ukrayna gerilimi yükseliyor...

"RUSYA BAHANE ÜRETMEYİ PLANLIYOR"
Blinken, ABD istihbaratına göre, ilerleyen günlerde Ukrayna'ya karşı bir saldırının gerçekleşme riski olduğunu söyledi. Blinken, "İstihbaratımız, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 150 bin askerin toplandığını, Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair kanıtların olduğunu ve başkent Kiev'in hedeflerden biri olacağını gösteriyor. Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir" diye konuştu.
Blinken, "İşlerin nasıl gelişeceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu, dünyanın ortaya çıkmasını bekleyebileceği bir şey. Öncelikle Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor. Tam olarak nasıl bir şekil alacağını bilmiyoruz ancak Rusya'da sözde bir terör saldırısı olabilir. Sözde keşfedilmiş toplu bir mezar, sivillere yönelik hava saldırısı, sahte veya hatta kimyasal silahlarla gerçek bir saldırı bile gerçekleşebilir" dedi.
Blinken, "Rusya bu olayı soykırım olarak tanımlayabilir. Bu, yanlış alarmları ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak için iddialar yaymaya, savaş için bir gerekçe hazırlamaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.