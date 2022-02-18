Son dakika: Donetsk'te önce siren sesleri sonra patlama! Rusya - Ukrayna gerilimi yükseliyor...





"İŞGAL KAÇINILMAZ"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Perşembe günü öğleden sonra yaptığı açıklamada bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırına doğru yavaşça yaklaştığını ve Rus ordusunun kan stokladığını açıkladı.



Pentagon ayrıca, Donbas'tan gelen bombardıman haberlerinin tedirgin edici olduğunu da vurguladı.

ABD'nin BM elçisi, Rusya'ın 'kaçınılmaz bir işgale doğru gittiğine' ilişkin kanıtlar olduğunu söyledi ve "Hayati bir an yaşıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Yetkilisi de, "ABD, güvenlik önerileri ile ilgili Rusya'nın yanıtını aldı" açıklamasını yaptı.