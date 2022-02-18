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    • Dünya
    • 18.02.2022 19:12
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    • 18.02.2022 19:50
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    Son dakika: Donetsk'te önce siren sesleri sonra patlama! Rusya - Ukrayna gerilimi yükseliyor...

    Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken ayrılıkçıların kontrolünde olan Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi! Bölgeden son durumu aktaran A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, patlamanın Donetsk belediye binasının önünde meydana geldiğini duyurdu.

    Donetsk’te önce siren sesleri sonra patlama!

    Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada bir aracın infilak ettiği belirtildi.


    Ukrayna'da bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, bölgeden son durumu aktardı.



    Kavasoğlu, "Patlamanın olduğu noktaya 50-55 km uzaklıktayız. Sivil tahliyelerinin gerçekleştiği kapının 5-10 km ötesinde Donetsk belediye binasının orada gerçekleşti bu patlama" ifadelerini kullandı.




    ASKERİ ARAÇ PATLADI!
    Seferberlik ilan edildiğini belirten Emine Kavasoğlu, Donetsk ve Luhansk'ta bölgesinden tahliyelerin başladığını bildirdi.



        Askeri bir aracın patladığını aktaran Kavasoğlu, ölen ya da yaralanın olmadığını söyledi.



        İşte patlayan aracın görüntüsü



        "İŞGAL KAÇINILMAZ"
        ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Perşembe günü öğleden sonra yaptığı açıklamada bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırına doğru yavaşça yaklaştığını ve Rus ordusunun kan stokladığını açıkladı.

        Pentagon ayrıca, Donbas'tan gelen bombardıman haberlerinin tedirgin edici olduğunu da vurguladı.

        ABD'nin BM elçisi, Rusya'ın 'kaçınılmaz bir işgale doğru gittiğine' ilişkin kanıtlar olduğunu söyledi ve "Hayati bir an yaşıyoruz" dedi.

        ABD Dışişleri Yetkilisi de, "ABD, güvenlik önerileri ile ilgili Rusya'nın yanıtını aldı" açıklamasını yaptı.



            "RUSYA BAHANE ÜRETMEYİ PLANLIYOR"
            Blinken, ABD istihbaratına göre, ilerleyen günlerde Ukrayna'ya karşı bir saldırının gerçekleşme riski olduğunu söyledi. Blinken, "İstihbaratımız, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 150 bin askerin toplandığını, Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair kanıtların olduğunu ve başkent Kiev'in hedeflerden biri olacağını gösteriyor. Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir" diye konuştu.

            Blinken, "İşlerin nasıl gelişeceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu, dünyanın ortaya çıkmasını bekleyebileceği bir şey. Öncelikle Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor. Tam olarak nasıl bir şekil alacağını bilmiyoruz ancak Rusya'da sözde bir terör saldırısı olabilir. Sözde keşfedilmiş toplu bir mezar, sivillere yönelik hava saldırısı, sahte veya hatta kimyasal silahlarla gerçek bir saldırı bile gerçekleşebilir" dedi.

            Blinken, "Rusya bu olayı soykırım olarak tanımlayabilir. Bu, yanlış alarmları ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak için iddialar yaymaya, savaş için bir gerekçe hazırlamaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Dünya Son dakika: Donetsk'te önce siren sesleri sonra patlama! Rusya - Ukrayna gerilimi yükseliyor...
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