Son dakika: Elçiliğini taşıyan ABD, Rusya-Ukrayna geriliminde ateşi körüklüyor! Olmayan savaş için tarih verildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
Öte yandan gerilimin zirveye çıktığı bölge ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
RUSYA SALDIRI MEVZİLERİNE GEÇMEYE BAŞLADI!
CBS News'in, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığına habere göre; Bazı Rus birlikleri toplanma alanlarını terk etti ve saldırı mevzilerine geçmeye başladı. Bazı uzun menzilli topçu ve roketatarlar da atış pozisyonlarına taşındı.
UKRAYNA'DAN SAVAŞ İDDİALARININ AKSİNE AÇIKLAMA
Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem ABD hem de Batı medyası, 16 Şubat'ı savaş tarihi olarak ilan ederken, Ukrayna'dan tam tersi bir açıklama geldi.
Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.