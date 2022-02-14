Son dakika: Elçiliğini taşıyan ABD, Rusya-Ukrayna geriliminde ateşi körüklüyor! Olmayan savaş için tarih verildi







UKRAYNA'DAN SAVAŞ İDDİALARININ AKSİNE AÇIKLAMA

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem ABD hem de Batı medyası, 16 Şubat'ı savaş tarihi olarak ilan ederken, Ukrayna'dan tam tersi bir açıklama geldi.



Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.