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    • Dünya
    • 14.02.2022 22:10
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    • 14.02.2022 22:55
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    Son dakika: Elçiliğini taşıyan ABD, Rusya-Ukrayna geriliminde ateşi körüklüyor! Olmayan savaş için tarih verildi

    Rusya - Ukrayna arasında gerilim had safhaya ulaşmış, savaş çanları çalarken ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı. ABD medyasında yer alan haberlerde de Rus birliklerinin toplanma alanlarını terk ettiği ve saldırı mevzilerine geçmeye başladığı bildirildi. Tüm bu gelişmelerin ışığında hem ABD hem de Batı medyası, 16 Şubat'ı savaş tarihi olarak ilan ederken, Ukrayna'dan tam tersi bir açıklama geldi. İşte gerilim hattından derlediğimiz haberler...

    ABD, Rusya-Ukrayna geriliminde ateşi körüklüyor!

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

    Öte yandan gerilimin zirveye çıktığı bölge ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



    RUSYA SALDIRI MEVZİLERİNE GEÇMEYE BAŞLADI!
    CBS News'in, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığına habere göre; Bazı Rus birlikleri toplanma alanlarını terk etti ve saldırı mevzilerine geçmeye başladı. Bazı uzun menzilli topçu ve roketatarlar da atış pozisyonlarına taşındı.




    UKRAYNA'DAN SAVAŞ İDDİALARININ AKSİNE AÇIKLAMA
    Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem ABD hem de Batı medyası, 16 Şubat'ı savaş tarihi olarak ilan ederken, Ukrayna'dan tam tersi bir açıklama geldi.

    Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.



        "BÜYÜK ÇAPLI SALDIRI ÖNGÖRMÜYORUZ"
        Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti. Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

        ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.



        16 ŞUBAT'I "BİRLİK GÜNÜ" ADIYLA RESMİ TATİL İLAN ETTİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

        16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.



        ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

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