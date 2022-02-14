Ukrayna - Rusya savaşı için tarih paylaşıldı! Ukrayna’dan kaçış başladı: 11 ülke tahliye operasyonuna start verdi

AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor.