Ukrayna - Rusya savaşı için tarih paylaşıldı! Ukrayna'dan kaçış başladı: 11 ülke tahliye operasyonuna start verdi
Son dakika haberi... Dünya Ukrayna - Rusya sınırında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Biden ile Putin arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'nden peş peşe açıklamalar geldi. İsrail basını, ABD'nin İsrail'e işgale ilişkin tarih verdiğini yazdı. Yaşanan gelişmeler sonrası Kiev'den ABD'li ve Rus diplomatlar tahliye edilirken, Kanada ise Ukrayna ülkede bulunan askeri personelini tahliye etti. Avustralya da büyükelçilik personelini tahliye ettiğini ve elçilik faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. İngiltere ordusu da tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti.
Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor.
Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi.
AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor.