ABD'den İsrail'e savaş bilgisi! Rusya'nın Ukrayna işgali salı başlayabilir

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.
Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.
4 BİN 500'Ü TAHLİYE FORMUNU DOLDURDU
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.