Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Şu anda bir panik havasında değiliz

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor"
Rusya'nın her an işgal edebileceğini Batılı medyalar daha önce de söylemişti. ABD kısa sürede geniş çaplı bir Savaş olasılığına dikkat çekiyor. Bizim konuştuğumuz Rusya ve Belarus kaynakları ise bunu reddediyor. Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırılacağı hakkında Haberler çıktığını Belarus kaynakları reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız lazım. Rusya'nın NATO ile mektuplaşmaları oldu. Bir görüşmede, bir iki mektuplaşmada bu sorunların tamamının çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu süreç devam ederken Rusya böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz.
"PANİK HAVASINDA DEĞİLİZ"
Böyle bir durum yoksa Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik havası yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor. Olası bir savaş, saldırı çerçevesinde hangi adımları atmamız lazım, vatandaşlarımızın tahliyesi, Montrö Antlaşması'nın uygulanması, bunlar önemli. Bir panik havasında değiliz. İhtiyaç olursa vatandaşlarımız için devlet olarak yapabileceğimiz yardımları konuşuyoruz. Bir tahliye durumu olursa bunu nasıl yapabileceğimizi de konuşuyoruz.
"UKRAYNA'DA 25 BİN VATANDAŞIMIZ VAR"
Vatandaşlarımıza bugün özellikle Ukrayna'nın doğu bölgesiyle ilgili bir uyarıda bulunduk. Vatandaşlarımıza çağrı merkezlerimiz ve Ukrayna'daki misyonlarımız tek tek takip ediyor. Vatandaşlarımızdan bizim çağrılarımıza dikkat etmelerini istiyoruz. Yaklaşık 25 bin vatandaşımız var şu an Ukrayna'da yaşayan. Hazırlıklı olmak durumundayız ama panik havasında değiliz. Farklı istihbaratlar, bilgiler var, bunların doğruluklarını takip ediyoruz. Dün yine ABD ile bilgilerin teyidi için bir görüşmemiz oldu.