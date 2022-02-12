Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Şu anda bir panik havasında değiliz

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU BAŞINDAN BERİ NET"

Rusya savaşı başlatan taraf olmayacaktır. Diğer taraftan ABD ve bazı Batılı ülkeler 'yarın, 2-3 gün içinde işgal edecek' diye bilgi yayıyorlar. Bizim derdimiz burada çatışmayı önlemek, biz Türkiye olarak çatışmanın, savaşın, sorunun bir tarafı değiliz. Ama bir savaş, çatışma, hatta soğuk savaş, herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var. Ekonomiyi etkiler, enerji güvenliği, Turizm, her bakımdan önemlidir. Bu bölgede savaş olmasın diyerek gerginliği azaltıcı yönde çabalar sarf ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu başından beri net. Önümüzdeki hafta çarşamba Lavrov ile görüşeceğiz, Kuleba ile görüşeceğiz, Belarus Dışişleri Bakanı ile bugün görüştük, temaslarımızı sürdüreceğiz.



"İKİ TARAF KABUL EDERSE ARABULUCU OLURUZ"

Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret kapsamında sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında da açıkladığı gibi, iki taraf da kabul ederse arabuluculuk yapmayı memnuniyetle kabul ederiz. Minsk üçlüsünün toplantısına ev sahipliği yapmayı memnuniyetle kabul ederiz. Zelenskiy bizim aracılığımızla Putin ile bir araya gelmek istediğini söylüyoruz. Rusya'nın da buna olumlu yaklaşması gerekiyor.

Putin'in de kapıyı kapatmaması lazım. Olumlu ya da olumsuz bir cevapları yok. İkisini bir araya getirmenin yanında her iki ülkeye düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi doğrudan iletiyoruz.