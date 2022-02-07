Terör örgütü DEAŞ neden uyandırıldı? ABD'nin yeni işgal planının parçası mı?

Suriye'de 2011'de patlak veren halk ayaklanmasının bir iç savaşa dönüşmesinden sonra, silahlı muhalif gruplar 2014 itibariyle başkent Şam sınırlarına dayanmıştı. Aynı yılın haziran ayında ortaya çıkan bir terör örgütü ise, doğrudan muhaliflere yönelik saldırılarıyla ve imza attığı çok sayıda kanlı eylemle söz konusu süreci tersine çevirdi.
El Kaide'den ayrılan grupların meydana getirdiği "Irak-Şam İslam Devleti" (Arapça kısaltmasıyla: DEAŞ) adlı sözde hilafet iddiasındaki örgüt, gerçekleştirdiği infazları Hollywood tarzı profesyonel yapımlarla dünyaya yansıttı.
Adeta birer korku filmini andıran bu infazlar DEAŞ'ın acımasızlığını gösterirken, sıradan halkın gözünde de örgüte yönelik paniği artırdı.