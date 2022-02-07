Terör örgütü DEAŞ neden uyandırıldı? ABD'nin yeni işgal planının parçası mı?

İSLAM ÜLKELERİNDEN DESTEK YOK

İslâm dünyası ve Müslüman ülkelerin genelinde, DEAŞ'a kitlesel bir destek bulunmuyor. Aksine Müslümanlar adına yapılan sayısız resmî açıklamada, örgütün sergilediği terör eylemleri güçlü biçimde kınandı. Buna rağmen Batı basınında ve kamuoyunda DEAŞ için sürekli olarak "radikal İslamcı terör örgütü" tanımlaması yapılarak, alışıldık oryantalist söylemler devam ettiriliyor.

SİVİL ÖLÜMLERİ KİMDEN SORULACAK?

"DEAŞ mücadele" gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda dünyanın gözünü kapattığı bir husus da, sivil ölümleri. Şimdiye kadar yayınlanan çok sayıda rapor, söz konusu operasyonlarda on binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor. Bu kayıplar konusunda herhangi bir sorgulama süreci işletilmezken, bilhassa Batılı ülkelerin sergilediği sorumsuz tavır, meselenin kördüğüm haline gelmesindeki birinci etken.