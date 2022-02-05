Zalim Yunanistan 2021 yılı içinde 15 bin 794 göçmeni ölüme itti

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.