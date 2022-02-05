Zalim Yunanistan 2021 yılı içinde 15 bin 794 göçmeni ölüme itti

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.
Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen 848 olayda, 23 bin 676 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı. 2021 yılında toplam 15 göçmen öldü, ayrıca 113 organizatör ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.