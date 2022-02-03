Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi.

Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.



"HAŞİMİ KENDİSİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN BOMBA PATLATTI"

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı." ifadesini kullandı.





Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, Başkan Biden, Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Ekibi üyelerinin operasyonu takip ettikleri fotoğraf paylaşıldı.







ABD ASKERLERİNDEN İDLİB'DE OPERASYON

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü.

İsminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." dedi.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." ifadelerini kullandı.