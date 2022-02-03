Son dakika: ABD liderliğindeki koalisyondan Türkiye-Suriye sınırında operasyon! Pentagon'dan açıklama geldi

BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Gözlemevi şefi Rami Abdel Rahman AFP'ye verdiği demeçte, operasyonun koalisyonun Ekim 2019'da İdlib'de DAEŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.