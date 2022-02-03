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    • Dünya
    • 03.02.2022 12:40
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    • 03.02.2022 12:46
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    Son dakika: ABD liderliğindeki koalisyondan Türkiye-Suriye sınırında operasyon! Pentagon'dan açıklama geldi

    Son dakikia haberi.. Türkiye-Suriye sınırında sıcak saatler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiğini, ABD tarafında zayiat olmadığını açıkladı. Operasyonda 4'ü çocuk, 3'ü kadın en 13 kişinin öldüğü açıklandı. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi. Konu ile ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

    ABD’den Türkiye sınırında operasyon! Pentagon duyurdu

    Son dakika haberi... ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, helikopterle taşınan kuvvetlerin, Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'ye indiğini duyurdu.

    Bölge sakinleri uluslararası Haber ajansı AFP'ye operasyonun düzenlendiği bölgeden top atışları ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

    BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON
    Gözlemevi şefi Rami Abdel Rahman AFP'ye verdiği demeçte, operasyonun koalisyonun Ekim 2019'da İdlib'de DAEŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.

        Rahman, bölgedeki çatışmaların iki saat sürdüğünü ve operasyonun odak noktası olan cihatçıların kimliklerinin açıklanmadığını söyledi.

        Operasyonda 4'ü çocuk, 3'ü kadın en 13 kişinin öldüğü açıklandı.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısında operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Kirby açıklamasında, "ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD'de tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

        Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

            Koalisyon sık sık İdlib'de El Kaide bağlantılı cihatçı liderleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

            Konu ile ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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            Haberler Dünya Son dakika: ABD liderliğindeki koalisyondan Türkiye-Suriye sınırında operasyon! Pentagon'dan açıklama geldi
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