Son dakika: ABD liderliğindeki koalisyondan Türkiye-Suriye sınırında operasyon! Pentagon'dan açıklama geldi

Son dakika haberi... ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, helikopterle taşınan kuvvetlerin, Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'ye indiğini duyurdu.
Bölge sakinleri uluslararası Haber ajansı AFP'ye operasyonun düzenlendiği bölgeden top atışları ve silah sesleri duyduklarını söyledi.
BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON
Gözlemevi şefi Rami Abdel Rahman AFP'ye verdiği demeçte, operasyonun koalisyonun Ekim 2019'da İdlib'de DAEŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.