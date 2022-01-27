Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.01.2022 06:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 06:10
    ABONE OL

    ABD ve Ukrayna arasında kritik temas: Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü!

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus işgali durumunda ABD'nin ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu bildirdi.

    AA
    ABD ve Ukrayna arasında kritik görüşme!

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

    ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığına işaret eden Biden, ABD'nin Rusya'nın askeri yığınağı sonucu Ukrayna ekonomisini desteklemek için makroekonomik destek yolları aradığını belirtti.

    Biden görüşmede, büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğinin açık ve tam faaliyette olduğunu vurguladı.

    ZELENSKİY TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
    Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6 milyar TL’lik ihale yalanı elinde patladı!
    Haberler Dünya ABD ve Ukrayna arasında kritik temas: Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü!
        SON DAKİKA