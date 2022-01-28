ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duyurdu: Rusya son 24 saatte Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını arttırdı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını son 24 saatte daha da arttırdığını açıkladı. Öte yandan Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti. İşte tüm detaylar...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.
"Çok olmadı, yakın zamanda bir hava ve füzen savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Devamı da gelecek. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum.
TEYAKKUZA GEÇİRİLEN ASKERLER
Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler de veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.