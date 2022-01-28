ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duyurdu: Rusya son 24 saatte Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını arttırdı

"Çok olmadı, yakın zamanda bir hava ve füzen savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Devamı da gelecek. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum.