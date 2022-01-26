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    • Dünya
    • 26.01.2022 13:29
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    • 26.01.2022 13:29
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    Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak

    Son dakika haberi... Bölgemizde askeri hareketlilik her geçen gün artıyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.

    Karadeniz’de sular ısınıyor! Savaş gemilerini gönderdi

    Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "20'den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz'de belirlenmiş bölgelere girmiştir." bilgisi verildi.

    Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.



    UKRAYNA SAVUNMA BAKANI REZNİKOV: "RUSYA'NIN YAKIN ZAMANDA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"
    Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya sınırındaki yaşanan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Reznikov, "Askeri açıdan düşünüldüğünde Rusya'nın saldırması için neden yok. Ancak bu saldırmayacağı anlamına da gelmiyor, risk her zaman var" şeklinde konuştu.

    "ŞOYGU İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
    Yabancı ülkelerin de masada olması şartıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeye hazır olduklarını belirten Reznikov, "Brüksel ya da Münih'te ABD, Birleşik Krallık gibi partnerlerimizin de olduğu masada Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak
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