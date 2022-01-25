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    • Dünya
    • 25.01.2022 13:58
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    • 25.01.2022 13:58
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    Savaşın eşiğine gelinen Ukrayna'da gerilim her geçen gün tırmanıyor! Kremlin'den dünyanın konuştuğu son dakika

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik son günlerin en sıcak gündem maddesi oldu. İki ülke savaşın eşiğine gelirken ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi. Peskov, "Gerilim, ABD tarafından hem bilgilerle hem de fiili olarak artırılıyor. Bu konuda hiçbir şey değişmiyor. ABD'nin bu yöndeki eylemlerini büyük endişeyle takip ediyoruz." dedi.

    Gerilim tırmanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bu gerilimin ABD tarafından artırıldığını belirten Peskov, "Gerilim, ABD tarafından hem bilgilerle hem de fiili olarak artırılıyor. Bu konuda hiçbir şey değişmiyor. ABD'nin bu yöndeki eylemlerini büyük endişeyle takip ediyoruz." dedi.

    ABD'nin, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiğine dikkati çeken Peskov, bunun Rusya ve ABD ile NATO arasında güvenlikle ilgili müzakereleri etkilemediğini söyledi.

    Peskov, "Mevcut aşamadaki müzakereler sona erdi. Müzakerelere ne şeklide ve ne zaman devam edeceğimizi anlamak için yazılı cevapları bekliyoruz. Bunun bu hafta gerçekleşeceğini umuyoruz." diye konuştu.

        "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, dün yaptıkları telefon görüşmesinde askeri üslerin konuşlandırılması ve askeri teknik iş birliğinin geliştirilmesi konularını görüştü mü?" sorusunu yanıtlayan Peskov, iki tarafın uluslararası konularla ilgili pozisyonlarını eşleştirdiğini söyledi.


        AVRUPA BİRLİĞİ, ABD İLE RUSYA HAKKINDA GÖRÜŞTÜ
        Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi hakkında yaptığı görüşmede konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna konusunda ABD ile çok yakın bir iş birliği içindeyiz" dedi.

        Avrupa Birliği (AB) Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi hakkında yoğun bir gündem yaşıyor. AB Dışişleri Bakanları tarafından görüşülen son gelişmeler Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda da masaya yatırıldı. Konuya ilişkin bir sunum yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna konusunda ABD ile çok yakın bir iş birliği içindeyiz'' dedi.


        "DİPLOMASİNİN BAŞARISIZ OLMASINI İSTEMİYORUZ"
        Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda AB'nin savunma politikaları ve ''Stratejik Pusula'' adı verilen yeni savunma stratejisi hakkında düzenlenen oturumda konuşan Borrell, Ukrayna krizi konusunda ABD ve NATO ile çok yakın bir diyalog halinde olduklarını belirterek, gelişmeleri hızlı bir şekilde görüş alışverişi kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.

        AB Dışişleri Bakanlarının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile geniş bir toplantı yaptıklarını da ifade eden Borrell, "Diplomasinin başarısız olmasını istemiyoruz, diplomasi başarılı olamazsa atılacak adımlarımızı ABD ile detaylı bir şekilde konuştuk" dedi.
        Borrell ayrıca, Rusya'nın muhtemel bir askeri girişimine ise hızlı ve koordineli bir cevap verileceğini hatırlattı.

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        Haberler Dünya Savaşın eşiğine gelinen Ukrayna'da gerilim her geçen gün tırmanıyor! Kremlin'den dünyanın konuştuğu son dakika
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