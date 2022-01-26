Vav TV İzle
Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden'dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

Ukrayna gerilimi Rusya ile ABD arasında krize yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı. Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da ekledi.

26.01.2022 08:43 - Son Güncelleme: 26.01.2022 08:45
ABD Başkanı Joe Biden’dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

Biden, Moskova'nın işgal hamlesinin tüm dünya için ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Hiçbir NATO üyesi, NATO'nun kendilerine yardıma gelip gelmeyeceği konusunda endişe duymasın" dedi.

Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da ekledi. Ukrayna NATO üyesi olmasa da NATO'nun internet sitesinde "Avrupa ve Atlantik güvenliği için kilit öneme sahip bir ülke" olarak tanımlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı Joe Biden’dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

NATO, 2014'te Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların başlamasının ardından ülkeye desteğini artırmış durumda. Joe Biden, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Avrupa'daki müttefikleriyle aralarında "tam bir görüş birliği" olduğunu da söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin katıldığı video konferans görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda hızla "benzeri görülmemiş" yaptırımlar uygulanması kararlaştırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden’dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

Biden, "Çok iyi bir görüşmeydi. Avrupalı liderlerle tam görüş birliği içindeyiz" ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de görüşmenin çok iyi geçtiğini, Rusya'nın harekete geçmesinin "ciddi sonuçları" olacağı konusunda anlaşıldığını söyledi.

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre görüşmeye katılan liderler, Rusya'nın harekete geçmesi durumunda "uluslararası birliğin" çok önemli olduğu konusunda hemfikir.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gerilimin artmasının ardından dün 8 bin 500 askerin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini açıkladı. Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya ise Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek bölgede savunmasını güçlendiriyor.

NATO sözcüsü Oona Lungescu, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Karadeniz bölgelerine takviye savaş uçağı ve gemisi gönderileceğini duyurdu.

SON DAKİKA