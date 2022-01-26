ABD Başkanı Joe Biden'dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz
Ukrayna gerilimi Rusya ile ABD arasında krize yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı. Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da ekledi.
Biden, Moskova'nın işgal hamlesinin tüm dünya için ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Hiçbir NATO üyesi, NATO'nun kendilerine yardıma gelip gelmeyeceği konusunda endişe duymasın" dedi.
Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da ekledi. Ukrayna NATO üyesi olmasa da NATO'nun internet sitesinde "Avrupa ve Atlantik güvenliği için kilit öneme sahip bir ülke" olarak tanımlanıyor.
Biden, "Çok iyi bir görüşmeydi. Avrupalı liderlerle tam görüş birliği içindeyiz" ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de görüşmenin çok iyi geçtiğini, Rusya'nın harekete geçmesinin "ciddi sonuçları" olacağı konusunda anlaşıldığını söyledi.
İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre görüşmeye katılan liderler, Rusya'nın harekete geçmesi durumunda "uluslararası birliğin" çok önemli olduğu konusunda hemfikir.
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gerilimin artmasının ardından dün 8 bin 500 askerin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini açıkladı. Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya ise Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanlıyor.