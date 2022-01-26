ABD Başkanı Joe Biden’dan çok konuşulacak tehdit: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Putin’e yaptırım uygulayabiliriz

Biden, Moskova'nın işgal hamlesinin tüm dünya için ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Hiçbir NATO üyesi, NATO'nun kendilerine yardıma gelip gelmeyeceği konusunda endişe duymasın" dedi.

Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da ekledi. Ukrayna NATO üyesi olmasa da NATO'nun internet sitesinde "Avrupa ve Atlantik güvenliği için kilit öneme sahip bir ülke" olarak tanımlanıyor.