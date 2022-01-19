Kremlin’den, Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davetine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlığın Minsk Anlaşmalarının Kiev tarafından uygulanmasının durdurulması ile ilgili olduğunu söyleyen Peskov, "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
"MİNSK ANLAŞMALARINI UYGULAMAYA TEŞVİK EDEBİLİRSE MEMNUN OLURUZ"
"Türkiye'nin Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyip daha önce yapılan anlaşmaları ve taahhütleri yerine getirmeye teşvik edebilirse" bunu "memnuniyetle" karşılayacaklarını kaydeden Peskov, temasların yapılacağı yer konusunun ikinci planda olduğunu, Ukrayna'yı etkilemenin öncelikli olduğunu vurguladı.