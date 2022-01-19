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    • Dünya
    • 19.01.2022 14:37
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    • 19.01.2022 14:54
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    Kremlin'den, Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davetiyle ilgili, Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıklarını bildirdi. Gerginliğin düşmesini isteyen Peskov, "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

    AA
    Kremlin’den, Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davetine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz

    Peskov, gazetecilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin son bulması için Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetiyle ilgili sorusunu cevapladı.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlığın Minsk Anlaşmalarının Kiev tarafından uygulanmasının durdurulması ile ilgili olduğunu söyleyen Peskov, "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

    "MİNSK ANLAŞMALARINI UYGULAMAYA TEŞVİK EDEBİLİRSE MEMNUN OLURUZ"

    "Türkiye'nin Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyip daha önce yapılan anlaşmaları ve taahhütleri yerine getirmeye teşvik edebilirse" bunu "memnuniyetle" karşılayacaklarını kaydeden Peskov, temasların yapılacağı yer konusunun ikinci planda olduğunu, Ukrayna'yı etkilemenin öncelikli olduğunu vurguladı.

        Ukrayna'daki durumun oldukça gergin olduğuna dikkati çeken Peskov, bu ülkeye silah sevkiyatları yapıldığını, askeri manevralar gerçekleştirildiğini ve NATO ile Batı Avrupa ülkelerinin uçaklarının bu ülkede uçuşlar yaptığını gördüklerini belirtti. Peskov, "Bütün bunlar Ukrayna çevresinde gerginliğe yol açıyor." şeklinde konuştu.

        Ayrıca Peskov, ABD'den gelecek günlerde güvenlik garantileri konusunda yazılı cevap almayı umduklarını dile getirdi.

        ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKİY'E DAVETİ

        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Kremlin’den, Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davetine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz
        Haberler Dünya Kremlin'den, Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz
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