Kremlin’den, Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davetine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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