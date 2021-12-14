Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.12.2021 19:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 19:56
    ABONE OL

    Koronavirüste hap dönemi! Pfizer etki oranını açıkladı

    Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken ilaç şirketi Pfizer'den hap açıklaması geldi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen antiviral hap Paxlovid'in koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'a karşı etkili olduğu duyuruldu. Paxlovid hapının koronavirüse karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.

    İHA
    Koronavirüste hap dönemi!

    Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken ilaç şirketi Pfizer'den hap açıklaması geldi.

    VİRÜSE KARŞI YÜZDE 89 ETKİLİ
    Açıklamada, nihai test sonuçlarına göre Paxlovid'in hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 89 civarında etkili olduğu belirtildi.

    2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai verilerin, Paxlovid'in hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığını gösteren önceki ara analiz sonuçlarını doğruladığı kaydedildi.

    "SALGININ KONTROLÜNDE KRİTİK BİR ARAÇ OLACAK"
    Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu haber, oral antiviral ilaç adayımızın onaylandığı takdirde hastaneye yatış ve ölümü azaltmadaki etkinliğini daha da desteklediği ve viral yükte önemli bir azalma gösterdiği için birçok kişinin yaşamı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabileceğine yönelik daha fazla kanıt sunmaktadır. Bu durum, ilacın dünyadaki hastaların hayatlarını kurtarma potansiyelini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bourla, "Omicron gibi ortaya çıkan endişe verici mutasyonlar, virüse yakalananlar için erişilebilir tedavi seçeneklerine olan ihtiyacı daha da artırdı ve eğer ilaç onaylanırsa bu potansiyel tedavinin salgını kontrol altına almaya yardımcı olacak kritik bir araç olabileceğinden eminiz" diye konuştu.

        KASIM AYINDA FDA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI
        Pfizer, 16 Kasım'da verileri ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne (FDA) göndererek acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu.

        İlaç, FDA'dan onay alınması halinde birkaç hafta içinde ABD'de satışa sunulacak. İlaç, "Ritonavir" adı verilen bir antiviral ilaçla birlikte kullanılacak.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Dünya Koronavirüste hap dönemi! Pfizer etki oranını açıkladı
            SON DAKİKA