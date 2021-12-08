Akdeniz'e düşen İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının enkazı çıkarıldı





İngiliz donanması, uçağın düştüğü yerde beklerken, ismi açıklanmayan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları, gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik soruna da yol açar." değerlendirmesinde bulunmuştu.