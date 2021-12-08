Akdeniz'e düşen İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının enkazı çıkarıldı

İngiltere Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 17 Kasım'da düşen F-35 savaş uçağını çıkarma operasyonunun başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, "NATO müttefiklerimiz İtalya ve ABD'ye kurtarma operasyonu sırasında verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yetkililer, gizlilik gereğini öne sürerek kurtarma operasyonuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
F-35 jetinin denize düşüş görüntüsünü sızdıran bir ordu mensubunun ise gözaltına alındığı biliniyor.
Görüntülerde, F-35 jetinin havalanamadan uçak gemisinin rampasından denize düştüğü ortaya çıkmıştı.
RUSYA'NIN ELİNE GEÇMESİNE KARŞI TEDBİR
120 milyon sterlin değerindeki İngiliz F-35 jeti, 17 Kasım'da rutin görev sırasında Akdeniz'e düşmüş, kendisini fırlatan pilot kurtulmayı başarmıştı.
İngiliz ordusu, Akdeniz'de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım istemişti.