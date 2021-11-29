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    • Dünya
    • 29.11.2021 09:50
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    • 29.11.2021 09:58
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    Dolar euro bahane dertleri faize savaş açan Erdoğan! Financial Times'tan itiraf gibi haber

    Türkiye son zamanlarda Başkan Erdoğan liderliğinde faiz lobilerine savaş açtı. Erdoğan'ın faizle olan mücadelesinden rahatsız olan bazı kesimler, ekonomiyi hedef almaya başladı. Bunlara küresle medya devleri da dahil. Son olarak Türk Lirası'nın değerindeki gerilemeye işaret eden İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, hükümetin görev süresini sorgulamaya çalıştı, sorunlarının Türk Lirası değil, Erdoğan olduğunu itiraf etti.

    Financial Times’tan itiraf gibi haber
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesine yönelik izlenen politikaya destek açıklaması yapmış, "Bu faizler düşecek. Yüksek faize halkımızı da, çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." demişti.

    Benimsenen ekonomi programına ilişkin kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadesini kullanmıştı.

    İNGİLİZ BASININDA TÜRK LİRASI YORUMU
    Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından Financial Times gazetesi, Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.

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    Haberde, liranın değerindeki gerilemenin "geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığı" belirtildi.

    ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
    Hükümetin hedef alındığı yazıda, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadesi kullanıldı.

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