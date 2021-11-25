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    • Dünya
    • 25.11.2021 16:34
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    • 25.11.2021 16:43
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    Rusya'dan Netflix'e "cinsel ilişkiler propagandası" soruşturması

    Hemen hemen her yapımında LGBT propagandası yapan dijital platform Netflix, yayın politikasıyla hem hükümetlerin hem birçok ülke vatandaşının hedefinde. Son olarak Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

    Rusya’dan Netflix’e soruşturma

    Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği, Netflix'i şikayet etti. Komiser Olga Barents, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile LGBT+ temalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti.

    GEÇİCİ OLARAK HİZMET VEREMEYEBİLİR
    Sabah'ın haberine göre temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde.

    MOSKOVA'DAN KARARA İTİRAZ
    Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı. 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi. Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi.

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    Haberler Dünya Rusya'dan Netflix'e "cinsel ilişkiler propagandası" soruşturması
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