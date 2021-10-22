Vladimir Putin’den Batı’ya sert LGBT tepkisi: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi empoze etmek insanlık suçudur!

Daha önce de LGBT propagandalarına karşı yaptığı sert çıkışlarla bilinen Putin, bu kez de Batılı ülkeleri topa tuttu.

"BU İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

Günümüzde özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında sık sık körüklenen cinsiyetsizlik akımlarına tepki gösteren Putin, bunun sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu söyledi.