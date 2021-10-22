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    • Dünya
    • 22.10.2021 14:19
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    • 22.10.2021 14:38
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    Vladimir Putin’den Batı’ya sert LGBT tepkisi: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi empoze etmek insanlık suçudur!

    Soçi’de katıldığı bir toplantıda olay yaratacak ifadelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözleri Batı’nın hoşuna gitmeyecek cinsten. Putin, Batılı ülkelerin çocuklara cinsiyet değiştirenin normal olduğunu empoze etmesini eleştirdi. Putin, "Batı'nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün Soçi'deki toplantısında yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturdu.

    Daha önce de LGBT propagandalarına karşı yaptığı sert çıkışlarla bilinen Putin, bu kez de Batılı ülkeleri topa tuttu.

    "BU İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"
    Günümüzde özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında sık sık körüklenen cinsiyetsizlik akımlarına tepki gösteren Putin, bunun sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu söyledi.

    Batı toplumunda yaşayan gençlere ve çocuklara, cinsiyet değiştirmenin son derece normal olduğunun empoze edilmesinin korkunç olduğunu söyleyen Putin, bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savundu.

        Soçi'de yaptığı açıklamalarda Rus lider, "Batı'nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "Batı, küçük bir erkek çocuğuna, kıza dönüşmesinin son derece normal olduğunu söylüyor. Bu gerçekten iğrenç bir şey" yorumunda bulunan Putin'in bu sözleri, büyük yankı uyandırdı.

        Rus lider, daha önce de Rusya'daki LGBT derneklerinin faaliyetlerine tepki göstermiş ve bu derneklerin eşcinsel evliliğin propaganda yapmalarını yasaklamıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN DA LGBT SAPKINLIĞINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir Kabine Toplantısı çıkışında LGBT ile ilgili şu sözleri söylemişti:

        Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.

            Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

            Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.

            Buradan milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum.
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            Vladimir Putin’den Batı’ya sert LGBT tepkisi
            Haberler Dünya Vladimir Putin’den Batı’ya sert LGBT tepkisi: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi empoze etmek insanlık suçudur!
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