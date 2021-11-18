Sınırda askerlerden Tinder skandalı! Aç susuz bekleyen göçmenleri hiçe saydılar...

Dünya günlerdir Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini konuşuyor. Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında adeta bir insanlık dramı yaşıyor.
TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE
Yaklaşık bir haftadır süren çıkmaz Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenlere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.
AÇ, SUSUZ, SOĞUKTA BEKLEYİŞ
Ajanslara bölgeden düşen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıkları ateş basında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler yanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye çalışıyor.