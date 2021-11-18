Sınırda askerlerden Tinder skandalı! Aç susuz bekleyen göçmenleri hiçe saydılar...





TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR: TINDER ARTIK BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Anja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan bir arkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da bir kızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil." yazdı.