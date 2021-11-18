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    • Dünya
    • 18.11.2021 13:21
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    • 18.11.2021 13:49
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    Sınırda askerlerden Tinder skandalı! Aç susuz bekleyen göçmenleri hiçe saydılar...

    Dünya günlerdir Belarus - Polonya sınırında yaşanan insanlık dramını konuşuyor. Avrupa'ya geçmek için sınırda on binlerce göçmen beklerken, bölgede tansiyon da giderek tırmanıyor. Tüm dünya yaşanan insanlık dramını izlerken bölgede görev yapan askerler ise flört uygulamaları üzerinden kendilerine arkadaş arıyor.

    Sınırda Tinder skandalı! İnsanlık dramını hiçe saydılar

    Dünya günlerdir Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini konuşuyor. Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında adeta bir insanlık dramı yaşıyor.



    TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE
    Yaklaşık bir haftadır süren çıkmaz Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenlere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.

    AÇ, SUSUZ, SOĞUKTA BEKLEYİŞ
    Ajanslara bölgeden düşen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıkları ateş basında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler yanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye çalışıyor.



        TINDER'DA ŞAŞIRTAN MANZARA
        Bu insanlık dramının tam ortasında arkadaşlık uygulaması Tinder'dan gelen son görüntüler yerli halkı hayrete düşürdü. Gergin bekleyişin sürdüğü bölgede görev yapan Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya'dan askerler üniformaları ve silahları ile Tinder'da boy göstermeye başladı.



        TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR: TINDER ARTIK BÖYLE GÖRÜNÜYOR
        Anja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan bir arkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da bir kızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil." yazdı.

        İNSANLIK DRAMININ ORTASINDA ROMANTİK ARAYIŞ
        Son günlerde, yaklaşık 4.000 mültecinin toplandığı sınırın her iki tarafına yoğun asker takviyesi devam ederken bölgede yaşanan dram askerlerin romantizm arayışlarına engel olmamış gibi duruyor.
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