Son dakika: Belarus'ta binlerce göçmen Polonya sınırında toplandı! Güvenlik güçleri 'teyakkuzda'





Sınır Koruma Basın Birimi yetkililerinden Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akmakta olan göçmenlerin zor kullanarak sınırı geçmeyi deneyecekleri beklentisi içinde olduklarını belirtti. Michalska, "Burada olan bitenlerin hepsi Belaruslu yetkililerin gözleri önünde meydana gelmekte. Hiçbir müdahalede bulunmuyorlar. Belarus tarafı bizim tarafımızdan ateş açılmasını bekliyor, fakat biz gerginliği artırmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Michalska, Kuznica Bialostocka sınır kapısına gelmekte olan göçmenlerin sınır hattı boyunca çadırlar kurup kamp ateşi yaktıklarını bildirdi.