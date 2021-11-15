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    • Dünya
    • 15.11.2021 22:29
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    • 15.11.2021 22:35
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    Son dakika: Belarus'ta binlerce göçmen Polonya sınırında toplandı! Güvenlik güçleri 'teyakkuzda'

    Son dakika haberi... Polonya ile Belarus ile arasındaki Bruzgi-Kuznica Bialostocka sınır kapısında 3 bin 500 göçmen toplanırken, Polonya güvenlik güçleri göçmenlerin yasa dışı geçişlerine karşı teyakkuza geçti. Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştüğü bildirildi.

    AJANSLAR
    Binlerce göçmen Polonya sınırında

    Polonya ile Belarus arasında göçmen krizi devam ederken, binlerce göçmen Polonya'nın geçtiğimiz pazartesiden bu yana geçişleri askıya aldığı Kuznica Bialostocka sınır kapısında toplandı. Polonya polisi tarafından yapılan açıklamada, sayıları 3 bin 500'ü bulan göçmenlerin Polonya'ya geçmek için beklediği, Polonya polisi, ordu ve sınır koruma mensubu yüzlerce güvenlik görevlisinin ise sınırın Polonya tarafında bekleyişlerini sürdürdüğü kaydedildi.



    Sınır Koruma Basın Birimi yetkililerinden Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akmakta olan göçmenlerin zor kullanarak sınırı geçmeyi deneyecekleri beklentisi içinde olduklarını belirtti. Michalska, "Burada olan bitenlerin hepsi Belaruslu yetkililerin gözleri önünde meydana gelmekte. Hiçbir müdahalede bulunmuyorlar. Belarus tarafı bizim tarafımızdan ateş açılmasını bekliyor, fakat biz gerginliği artırmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Michalska, Kuznica Bialostocka sınır kapısına gelmekte olan göçmenlerin sınır hattı boyunca çadırlar kurup kamp ateşi yaktıklarını bildirdi.



    Bölgede yaşanan gerginlik, Polonya askeri ve polis helikopterlerinin gerçekleştirdikleri devriye uçuşları esnasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belaruslu yetkililerin direktifleri doğrultusunda sınır hattında biriken grubun en ön saflarına çocukların ve kadınların yerleştirildiği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülerde Bakanlık, Belarus medyasının propaganda amaçlı haberler hazırlamak için en ön safta yere oturtulmuş kadın ve çocukları kaydettiğini bildirdi.



        LUKAŞENKO VE MERKEL, BELARUS-POLONYA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ
        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştüğü bildirildi.

        Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve Merkel arasındaki telefon görüşmesinin 50 dakika sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, birtakım sorunlar, Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırlarındaki göçmenlerin durumlarının ele alındığı kaydedilerek, "Görüşmede, sınırda durumun tırmanmasını önlemek için göç sorununu çözmenin yolları ve olasılıkları ayrıntılı olarak ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

        Lukaşenko ve Merkel'in göçmenlere insani yardım sağlanması konusunu da ele aldığı aktarılan açıklamada, Lukaşenko ve Merkel'in sınırdaki durumu çözmek için daha fazla temas kurma hususunda anlaştığı kaydedildi.

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        Haberler Dünya Son dakika: Belarus'ta binlerce göçmen Polonya sınırında toplandı! Güvenlik güçleri 'teyakkuzda'
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