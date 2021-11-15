Belarus - Polonya arasındaki kriz nedeniyle sınırda kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya`ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.
Polonya`nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
HAVA YOLU ŞİRKETİ BELAVİ'DEN YENİ KARAR!
Öte yandan Belarus hava yolu şirketi Belavia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerince alınan kararla Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağını duyurdu.
Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada, BAE yetkili makamlarının aldığı karar uyarınca Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağı belirtildi.
Açıklamada, Belavia'nın Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen'e uzun yıllardır tarifeli veya charter uçuş gerçekleştirmediği vurgulanarak, "Belavia, yasa dışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasına asla aracı olmamıştır." ifadesine yer verildi.
RUSYA GÖÇMEN KRİZİYLE İLGİLİ 'ARA BULUCU' OLABİLİR
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya'nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.
Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.