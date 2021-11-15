Belarus - Polonya arasındaki kriz nedeniyle sınırda kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya'nın "müzakere ara bulucusu" olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova'yı sorumlu tutmasına ve bu yolla "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı" yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz." dedi.