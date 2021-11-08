Fransa'da Katolik Kilisesi cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak!

Kiliselerde, Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı raporun, kilisenin göremedikleri bir gerçeğini ortaya çıkardığını vurgulayan De Moulins-Beaufort, "İtiraf etmeliyiz, insani ve en temel hakları çiğneyen bir dini sistemin gelişmesine izin verdik." ifadelerini kullandı.

RAHİPLER, İSTİSMARIN KİLİSE'DE "SİSTEMATİK OLGU" OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Fransa'da rahipler, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve istismarın kilisede "sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.

CIASE'nin 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.