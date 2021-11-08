Fransa'da Katolik Kilisesi cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak!

Fransa'da kiliselerde patlak veren cinsel istismar skandalları dünyanın gündemine otururken Fransa'da flaş bir karar alındı.
Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, ülkenin Lourdes kentinde rahipler ve psikoposlarla yaptığı toplantının ardından aldıkları kararları açıkladı.
Cinsel istismara maruz kalanların mağduriyetlerinin tanınması ve giderilmesi için "Bağımsız Ulusal Komisyon"un kurulacağını belirten De Moulins-Beaufort, bunun Adalet Bakanlığının hukukçusu Marie Derain de Vaucresson tarafından yönetileceğini bildirdi.
CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU KİŞİLERE TAZMİNAT ÖDEMEK İÇİN KİLİSENİN MAL VARLIKLARI SATILACAK
De Moulins-Beaufort, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için kilisenin mal varlıklarını satacaklarını, gerekmesi halinde borç alacaklarını söyledi.
Kiliselerde, Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı raporun, kilisenin göremedikleri bir gerçeğini ortaya çıkardığını vurgulayan De Moulins-Beaufort, "İtiraf etmeliyiz, insani ve en temel hakları çiğneyen bir dini sistemin gelişmesine izin verdik." ifadelerini kullandı.
RAHİPLER, İSTİSMARIN KİLİSE'DE "SİSTEMATİK OLGU" OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ
Fransa'da rahipler, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve istismarın kilisede "sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.
CIASE'nin 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.
Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.