Ancak raporda, suçlamaların aydınlatılmasının engellenmesiyle ilgili en çok, 2017'de hayatını kaybeden Kardinal Joachim Meisner sorumlu tutuldu. Bilirkişi raporunu tanıtan Björn Gercke, Meisner'in 24 cinsel istismarla ilgili soruşturmada görevini yerini getirmediğinin tespit edildiğini kaydetti. Köln Kardinali Rainer Maria Woelki'nin ise cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili bir kusurunun tespit edilmediği kaydedildi. Gercke, raporun kilisedeki cinsel istismar olaylarıyla ilgili iddiaların hukukçu gözüyle ele alındığını, ancak olayın ilahiyat ve tarihçi gözüyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.