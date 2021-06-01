Vatikan'da, 14 yıl süren çalışmanın ardından belirlenen yeni hükümler, Katolik Kilisesi Kanunu'nun revize edilmiş ceza yasası kısmına eklendi. Kilise'nin cinsel istismarla mücadeledeki eksikliklerine hitap eden en önemli değişiklikler, 1395 ve 1398 sayılı maddelerde yer aldı.
YETİŞKİN İSTİSMARI DA CEZALANDIRILACAK
Yeni hükümler, yetişkinlerin de yetkilerini suistimal eden din adamlarının kurbanı olabileceğini ve kilise hizmetindekilerin, reşit olmayanların yanı sıra yetişkinleri istismarının da cezalandırılabileceğini kabul ediyor.
EN KAPSAMLI REVİZYON
Bu, Papa 2. John Paul tarafından 25 Ocak 1983'te ilan edilen Katolik Kilisesi Kanunu'nda en geniş kapsamlı revizyon oldu.
Papa Franciscus, 2019'da çıkardığı bir kararla Kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.
ALMANYA'DAN TACİZ RAPORU
Almanya'da 1970'li yıllardan bu yana Katolik kilisesindeki cinsel taciz ve istismara yönelik iddialarla ilgili ilk kez bir bilirkişi raporu bu yılın mart ayında hazırlandı. Raporda, özellikle Hamburg Başpiskoposu Stefan Hesse, Köln Başpiskopos Yardımcısı Dominikus Schwaderlapp ile Köln eski Piskopos Yardımcısı Norbert Feldhoff'un iddialarla ilgili araştırmaların yapılması konusundaki görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.