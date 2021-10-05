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    • 05.10.2021 11:57
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    Son dakika! Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi

    Gelen son dakika haberine göre Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi. Bomba etkisi oluşturması beklenen "sessizlik perdesi" raporunda korkunç detaylar var...

    AA
    Fransa’daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

    Son dakika haberi...Kiliselerdeki cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyon, Fransa'daki kiliselerde 1950 yılından bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.

    Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi.

    Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

    FRANSIZ KATOLİK KİLİSESİ'NDE 3 BİNİ AŞKIN PEDOFİL RAHİP!

    Öte yandan Fransız Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana 3 bini aşkın pedofil rahibin görev yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan istismarlara ilişkin bağımsız bir komisyonun hazırladığı raporun bugün yayınlanacağı belirtilmişti.

        Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve, 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında pedofil rahip veya diğer Kilise görevlilerini saptadıklarını söyledi. Rapor hakkında AFP'ye konuşan Sauve, bunun "asgari bir tahmin" olduğunu sözlerine ekledi.

        İki buçuk yılda hazırlanan rapor, ek bölümleriyle birlikte toplam 2 bin 500 sayfa.

        Komisyon mart ayında kurban sayısının 10 bin olabileceği tahmininde bulunmuştu.

        Mağdur dernekleri ve temsilcilerinin davet edileceği bir basın toplantısında kamuoyuna açıklanacak rapor, Fransa Piskoposlar Konferansı'na (CEF) ve Dini Enstitüler ve Cemaatler Konferansı'na (Corref) teslim edilecek.

        KOMİSYON ÜYESİ: BOMBA ETKİSİ OLUŞTURACAK

        Adının açıklanmasını istemeyen bir komisyon üyesi AFP'ye verdiği demeçte raporun "bomba etkisi" oluşturacağını ifade etti.

        Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort da raporun "korkutucu ve hatırı sayılır derecede önemli sayıları" ortaya çıkarmasından "endişelendiğini" ifade etti.

        Komisyon ayrıca kurbanların sayısını değerlendirecek ve Kilise'deki cinsel şiddetin yaygınlığını diğer kurumlarda (spor dernekleri, okul vb.) tespit edilenlerle karşılaştıracak.

        Çocuk suçlarını desteklemiş olabilecek "özellikle kurumsal ve kültürel mekanizmalar" da raporda ortaya çıkarılacak.

        MAĞDURİYETLER NASIL GİDERİLECEK?

        Rapor ayrıca, mağdurların dinlenmesi, olayların önüne geçilmesi, rahiplerin ve din insanlarının eğitimi, kilise hukuku ve Kilise yönetiminin dönüştürülmesi gibi 45 farklı alanda çözüm önerileri de sunacak.

        Komisyon araştırması sırasında ilk 17 ayda toplam 6 bin 500 mağdur ve mağdur akrabasının tanıklıklarını topladı.

        250 görüşmenin yapıldığı bu süreçte çok sayıda arşiv de (Kilise, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, basın) incelendi.

            Yaşanan olayların çoğunun zaman aşımına uğramış ya da faillerin ölmüş olması nedeniyle yasal süreç işlemeyecek. Kilise mahkemelerinin ise şeffaflıktan yoksun ve çok uzun olduğu belirtiliyor.

            KİLİSE RAPOR SONRASI NASIL ADIMLAR ATACAK?

            Dini Enstitüler ve Cemaatler Konferansı Başkanı Veronique Margron, "Gerekli tedbirlerin alınabilmesi için, ne kadar ağır olursa olsun bu yükle yüzleşmeliyiz" açıklamasında bulunurken Piskoposluk ise suçların giderilmesi yerine mali katkı uygulamasının devreye sokulacağının sinyallerini verdi.

            2022'de atılması planlanan bu adım mağdur ve ailelerinin tepkisini çekti.

            CEF ve Corref'ten ilk adımların kasım ayında düzenlenecek ortak genel kurul toplantısında gelmesi bekleniyor.

            Eylül ayında Vatikan'ı ziyaret eden bazı Fransız piskoposlar ile görüşen Papa Francis, rapor hakkında görüşüldüğünü ifade etmişti.

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            Haberler Dünya Son dakika! Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi
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