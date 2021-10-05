Son dakika! Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi

Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort da raporun "korkutucu ve hatırı sayılır derecede önemli sayıları" ortaya çıkarmasından "endişelendiğini" ifade etti.

Komisyon ayrıca kurbanların sayısını değerlendirecek ve Kilise'deki cinsel şiddetin yaygınlığını diğer kurumlarda (spor dernekleri, okul vb.) tespit edilenlerle karşılaştıracak.

Çocuk suçlarını desteklemiş olabilecek "özellikle kurumsal ve kültürel mekanizmalar" da raporda ortaya çıkarılacak.

MAĞDURİYETLER NASIL GİDERİLECEK?

Rapor ayrıca, mağdurların dinlenmesi, olayların önüne geçilmesi, rahiplerin ve din insanlarının eğitimi, kilise hukuku ve Kilise yönetiminin dönüştürülmesi gibi 45 farklı alanda çözüm önerileri de sunacak.

Komisyon araştırması sırasında ilk 17 ayda toplam 6 bin 500 mağdur ve mağdur akrabasının tanıklıklarını topladı.

250 görüşmenin yapıldığı bu süreçte çok sayıda arşiv de (Kilise, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, basın) incelendi.