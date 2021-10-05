Son dakika! Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi

Son dakika haberi...Kiliselerdeki cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyon, Fransa'daki kiliselerde 1950 yılından bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.
Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi.
Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.
FRANSIZ KATOLİK KİLİSESİ'NDE 3 BİNİ AŞKIN PEDOFİL RAHİP!
Öte yandan Fransız Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana 3 bini aşkın pedofil rahibin görev yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan istismarlara ilişkin bağımsız bir komisyonun hazırladığı raporun bugün yayınlanacağı belirtilmişti.