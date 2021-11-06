ABD Başkanı Joe Biden gazetecileri eleştirdi: Tedarik zinciri sıkıntısını anlatamıyorsunuz

Biden, Kovid-19 dönemini "kafa karıştırıcı zamanlar" olarak nitelendirerek, "Bu zamanlarda ABD Başkanı olarak benim görevim bir şeyleri kendi başıma çözmek. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey insanları rahatlatıp bir çıkar yol göstermek." diye konuştu.

GAZETECİLERDEN BİDEN'A TEPKİ