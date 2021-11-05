CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

"BEKA SORUNU YOK BİZE SALDIRMAZLAR"

Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza atmıştı.

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG'ye kol kanat gererek "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti.