İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi: Bu gerçekten bir hataydı

Johnson, "Dün düzenlemelerle ilgili bir karışıklık olduğunu anlıyorum. Bunun için çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Johnson'ın kendilerine eşlik etmesinin ardından Başbakan Bennett yaptığı açıklamada, Johnson'a "bu talihsiz olaya hızlı müdahalesi" için teşekkür ederek, bu durumu "herkes için erişilebilirliğin önemi konusunda hepimiz için bir öğrenme fırsatı" olarak nitelendirdi. Konferans organizatörleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Bu gerçekten bir hataydı ve bunun için özür diledik. Elharrar'ın bugün COP26'ya katıldığını görmekten memnunuz" ifadelerine yer verildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE OLMADIĞI İÇİN KATILAMADI