ABD Başkanı Joe Biden: Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz?

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) dünya liderleri küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Konferansta konuşan ABD Başbakanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulundu.
Konuşmasında diğer dünya liderlerine emisyonları azaltmak için harekete geçmek adına yalnızca "kısa bir zaman" kaldığının altını çizen Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"GLASGOW, ORTAK GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN 10 YILLIK TUTKU VE İNOVASYONUN BAŞLANGICI OLMALI"
Başkan Biden, COP26 Konferansı'nın geleceğe yönelik önemine dikkat çekerek, "Glasgow, ortak geleceğimizi korumak için 10 yıllık tutku ve inovasyonun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandı. İklim değişikliğinin dünyayı kasıp kavurduğunu, "insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yok ettiğini" ve ülkelere trilyonlarca dolara mal olduğuna dikkat çeken Biden, "Kaydedilen sıcaklık ve kuraklık, geniş çapta orman yangınlarını ve bazı bölgelerde mahsul kıtlığını körüklüyor. Eskiden yüzyılda bir görülen fırtınalar birkaç yılda bir oluyor. Son birkaç ayda ABD bunların tamamını yaşadı" dedi.