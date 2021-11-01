ABD Başkanı Joe Biden: Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz?

İklim krizinin "insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirten Biden, COP26 iklim zirvesi için toplanan dünya liderlerini emisyonları azaltmak ve gezegeni kurtarmak için bir araya gelmeye çağırdı. Başkan Biden, "Kolektif yaşamlarımızın zorluğu budur. Bu insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit ve her gün eylemsizliğin maliyetini erteliyoruz. Öyleyse bu, Glasgow'da tarihin çağrısına yanıt verdiğimiz an olsun. Bu, gezegenimizi koruyan ve her yerdeki insanların yaşam kalitesini yükselten 10 yıllık dönüştürücü eylemin başlangıcı olsun. Bunu yapabiliriz. Sadece bunu yapmak için seçim yapmalıyız. O zaman hadi işe başlayalım" diye konuştu.

"ABD, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN TEMİZ ENERJİ GEÇİŞLERİNE YARDIMCI OLMAK İSTİYOR"