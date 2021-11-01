Sömürgeci Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor

Tüm gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikli konusunda yardım etmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Pandemi sürecinde bunu hepimiz yaşadık, bu uluslararası zorlukların üstesinden ancak koordineli olursak gelebiliriz. İklim krizinin ilk sonuçlarını en yoksul ülkeler yaşıyor. Tüm gelişmiş ekonomiler payına düşeni vermeli, en zengin ülkelerin bu yardımı hızlandırması için tüm imkanları bulmalıyız" dedi.

MACRON'DAN "KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASINDA HEDEFLERİ YÜKSELTİN" ÇAĞRISI

Zirve sona ermeden önce en çok karbon emisyonu yayan ülkeleri hedeflerini yükseltmeye çağıran Macron, "Bizim görevimiz taahhütleri uygulamaktır. Önümüzdeki 15 gün için kilit nokta, ulusal stratejileri 1.5 derece hedefine uymayan en büyük emisyon salıcılarının hedeflerini yükseltmesidir" ifadelerini kullandı.