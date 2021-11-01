Çin, bir kişide Kovid-19 tespit edilince Şanghay'daki Disneyland parkında bulunan 34 bin kişiyi karantinaya aldı

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkını ziyaret eden bir kişide dün koronavirüs tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.
Disneyland tema parkını ziyaret ettikten sonra Çin'in Hangzhou kentine dönen kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine dün sağlık yetkilileri ve polis ekipleri tema parkına sevk edilerek, parkı ziyaret eden yaklaşık 34 bin ziyaretçiyi Kovid-19 hızlı testleri yapılana kadar tema parkında karantinaya aldı.
Karantinaya alınan ziyaretçilere havai fişek gösterisi altında test yapıldı. Disneyland'a giriş ve çıkışları kapatan yetkililer, parka girmek isteyen yeni ziyaretçileri geri çevirdi.
Yetkililer ayrıca parkı kente bağlayan metro hattını da kapatarak, ziyaretçileri ve çalışanları zorunlu karantina için evlerine götürmek adına tema parkına 200'den fazla otobüs sevk etti.