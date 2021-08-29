Joe Biden İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşürken canlı yayında uyudu

ABD Başkanı Joe Biden 20 Kasım 1942 doğumlu ve 78 yaşında. 80 yaşına merdiven dayamış olan Biden, sık sık davranışlarıyla da gündem oluyor. ABD Başkanı'nın ilerlemiş yaşı ve zaman zaman ayakta zor durmasından dolayı da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adı ABD Başkanlığı için geçiyor. Biden'ın son skandalı ise kameralar karşısında yaşandı ve oldukça ses getirecek cinsten.