Eski Facebook çalışanı Frances Haugen sosyal medya devinin yeni kirli çamaşırlarını ortaya döktü

APPLE'DAN BOYKOT TEHDİDİ

Habere göre sosyal medya devi, insan tacirlerinin en az 2018'den beri platformda hesaplar oluşturduğunun hatta reklam satın aldığının farkındaydı. Şirket, platformlarında yerel kölelik içeriğinin kaldırılmasını hedefleyen "İnsan Sömürü Politikası" programını Mayıs 2019'a kadar başlatmadı. Apple, insan kaçakçılığını desteklediği için marketlerinden Facebook ürünlerini kaldırmakla tehdit etti. Kurum bu tehditleri bertaraf etmek için birtakım düzenlemeler yaptı fakat bunlar göz boyamaktan öteye gitmedi.