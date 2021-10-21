Sosyal medya sansürüne Trump çözümü: Kendi Twitter'ını kurdu!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada kendi platformunun, "büyük teknoloji şirketlerinin zorbalığına karşı duracağını" belirterek, bu şirketleri ABD'deki muhalif sesleri susturmakla suçladı.
KABUL EDİLEMEZ
Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.
2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE KULLANICILARLA BULUŞACAK
BBC'deki habere göre, TRUTH Social'ın gelecek ay seçilmiş davetlilere yönelik açılacağını ifade eden Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşmasının planlandığını belirtti.
TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.
75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.