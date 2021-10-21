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    • Teknoloji
    • 21.10.2021 11:30
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    • 21.10.2021 12:17
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    Sosyal medya sansürüne Trump çözümü: Kendi Twitter'ını kurdu!

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu "TRUTH Social"ı gelecek ay başlatmayı planladığını bildirdi. Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşmasının planlandığını belirtirken, sosyal medya ağının Twitter'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    AA
    Sosyal medya sansürüne Trump çözümü!

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada kendi platformunun, "büyük teknoloji şirketlerinin zorbalığına karşı duracağını" belirterek, bu şirketleri ABD'deki muhalif sesleri susturmakla suçladı.


    KABUL EDİLEMEZ
    Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.

    2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE KULLANICILARLA BULUŞACAK
    BBC'deki habere göre, TRUTH Social'ın gelecek ay seçilmiş davetlilere yönelik açılacağını ifade eden Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşmasının planlandığını belirtti.

    TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.

    75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.


        SOSYAL MEDYA DEVLERİ SANSÜR UYGULAMIŞTI
        Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.



        TWITTER İLE DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK
        Öte yandan Trump'ı yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store'da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı.

        Ntv'de yer alan habere göre, TRUTH Social uygulamasının, insanların birbirini "takip etmesine" ve mesaj göndermesine izin veren işlevlere sahip olduğu görüldü. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la çarpıcı bir benzerlik gösteriyor.

            Bununla birlikte, App Store'da yer alan uygulamanın tanımına göre, TRUH Social, kullanıcıların "ilgilendikleri kişilerden, kuruluşlardan ve haber kuruluşlarından gelen en son düşünce ve etkinlikler hakkında bilgi alabilecekleri" "TRUTH Flow" (Gerçek akışı) gibi özellikler içerecek.

            Uygulamada ayrıca, "arama" işlevi temel özellik olarak öne çıkıyor:

            "İlginç bulduğunuz bir sesi arayın ve doğrudan arama listesinden kolayca takip edin veya karar vermeden önce önce profiline bakın."

            Twitter, ise benzerlik hakkında uluslararası basından gelen yorum talebine yanıt vermedi.

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