Sosyal medya sansürüne Trump çözümü: Kendi Twitter'ını kurdu!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada kendi platformunun, "büyük teknoloji şirketlerinin zorbalığına karşı duracağını" belirterek, bu şirketleri ABD'deki muhalif sesleri susturmakla suçladı.



KABUL EDİLEMEZ

Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.