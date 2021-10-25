SON DAKİKA: Facebook için tehlike çanları! ABD'de 17 medya kuruluşu Facebook'un şirket içi belgelerini yayımlamaya başladı

CNN ise Facebook'un 2018 yılından beri platformu üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığının haberdar olduğunu, iç belgelerde Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer aldığını, ancak aynı belgelerin bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.

Associated Press ise 3 milyar kişinin kişisel bilgilerini toplayan ve onlara ücretsiz hizmet sağlayan bir kuruluşun iplerini tek başına elinde bulunduran Zuckerberg'in Facebook ürününün kontrolünü kaybettiği yorumunu yaptı.