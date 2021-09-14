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iPhone sahipleri dikkat! Pegasus casus yazılımı tehlikesi cebinizde

iPhone sahiplerini şoke edecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail merkezli NSO Group'un tartışmalı casus yazılımı Pegasus'un neredeyse her Apple cihazına yerleştirilmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti. Temmuz ayında Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

14.09.2021 12:28 - Son Güncelleme: 14.09.2021 12:31
iPhone sahipleri dikkat! Pegasus casus yazılımı tehlikesi cebinizde

CitizenLab, kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir Suudi aktivistin telefonunu analiz ederek Iphone'daki güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Güvenlik açığı, Apple'ın güvenlik açığını düzeltmek için bir güncelleme yayınlamasından kısa bir süre sonra halka duyuruldu.

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iPhone sahipleri dikkat! Pegasus casus yazılımı tehlikesi cebinizde

NSO Group'un istismarı, "sıfır tıklama" güvenlik açığı olarak biliniyor.

iPhone sahipleri dikkat! Pegasus casus yazılımı tehlikesi cebinizde

Kullanıcının kötü amaçlı yazılımın cihazına girmesine izin vermek için şüpheli bir bağlantıya veya dosyaya tıklaması gerekmiyor.

iPhone sahipleri dikkat! Pegasus casus yazılımı tehlikesi cebinizde

NSO Group, kötü amaçlı yazılımının kullanımını, rakip politikacıların, gazetecilerin, aktivistlerin ve iş dünyasının liderlerinin telefonlarında casusluk yapmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki müşterilere de sattı.

iPhone sahipleri dikkat! Pegasus casus yazılımı tehlikesi cebinizde

Temmuz ayında Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

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