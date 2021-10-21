Putin'den dikkat çeken açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 18. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katıldı.
Programda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Putin, Rusya'nın iç ve dış politikalarına dair düşüncelerini aktardı. Dünyanın son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığını savunan Putin, "Karşı karşıya olduğumuz kriz, kavramsal bir kriz, hatta medeniyet krizi. Fiiliyatta bu, insanın yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi. Bu durumda hangi yöne ilerleyeceğiz, nelerden vazgeçeceğiz, neleri gözden geçireceğiz veya düzelteceğiz? Asıl değerler için savaş gerektiğinden, onları tüm gücümüzle takip etmemiz gerektiğinden eminim" dedi.
ERDOĞAN İYİ BİR ANALİST
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir analist olduğunu ifade eden Putin, "Erdoğan kısa süre önce Rusya'ya geldi ve görüştük" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşündüğünü aktaran Putin, "Ancak buna Rusya tek başına karar veremez, oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan'a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, BM ölür. Uluslar birliğine dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür. Valday Tartışma Kulübü 2 olur" dedi.
GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ
Güvenlik Konseyi'nde değişiklik yapılabileceğini savunan Putin, "Ancak Güvenlik Konseyi'ni temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM'nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette bunların hepsini tartışmalıyız ancak reform yolunda hata yapılmasına izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.