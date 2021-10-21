Putin'den dikkat çeken açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı





"RUSYA'DA SOSYAL DEVLET İNŞA ETMELİYİZ"



Ülkesindeki gelir adaletsizliğine karşı sosyal devlet inşa etmeleri gerektiğini belirten Putin, "Sosyal devlet inşa etmeliyiz. Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da, uzun zamandır bir sosyal devlet inşa edilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak farklı kategorilerdeki vatandaşların gelir farkını göz önünde bulundurduğumuzda bu bizim özel önem taşıyor. Her ne kadar bu sadece bizim sorunumuz olmasa da" dedi.



PUTİN, NOBEL ÖDÜLÜ ALAN RUS GAZETECİ MURATOV'U ELEŞTİRDİ



Rusya'daki insan hakları ve özgürlükler üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle bu yılın Nobel ödülünü alan gazeteci Dmitri Muratov'un da toplantıya katılmasını fırsat bilen Putin, salonda bulunan Muratov'u aldığı ödül nedeniyle eleştirerek, "Öncelikle Nobel Ödülü almanızdan dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Daha önce söz ettiğim ve Bolşevikler tarafından 1922'de felsefe gemisine bindirilerek sınır dışı edilen Nikolay Berdyayev'in, defalarca aday gösterilmesine rağmen Nobel Ödülü alamadığına dikkatinizi çekmek isterdim" dedi.



Muratov'un aldığı para ödülünü çocuklar için yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamasına da ironi yaparak yaklaşan Putin, "Yardım kuruluşundan bahsettiniz. İşte ben olsaydım, sırf bu yardımseverlikle ilgilendiğiniz için size bu ödülü verirdim, gerçekten" dedi.