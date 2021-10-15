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    • Dünya
    • 15.10.2021 11:31
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    • 15.10.2021 11:46
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    Avrupa’da kriz derinleşiyor! Almanya’da ekmeğe, benzine, doğalgaza zam! Ekmeğe zam manşet oldu!

    Koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta yaşanan ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Pandeminin baş göstermesinin ardından havacılık ve turizmden başlayan kriz enerji ve bazı ürünlerde fiyat artışına sıçradı. İngiltere’de yakıt krizi yaşanırken diğer Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları tavan yaptı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Almanya’da doğalgaz ve benzinden sonra şimdi de ekmeğe zam geldi. Fiyat artışını gündeme taşıyan Alman Bild gazetesi "Şimdi de fiyat şoku dalgası kahvaltı sofralarımıza ulaşıyor." ifadesine yer verilerek, ülkede hayatın pahalandığı belirtildi.

    Enerji fiyatlarının Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da da yükselişe geçmesinin ardından ülke, şimdi yeni bir konuyu tartışıyor.

    Alman basını, tahıl fiyatının yüzde 34,4 artış kaydettiğini, bunun üzerine endüstriden uyarılar geldiğini yazdı.

    "EKMEK FİYATLARI ARTACAK" UYARISI
    Uyarıda, "Küçük yuvarlak ekmekler yakında 1 eurodan fazlaya mal olacak." denildi.

    Bild gazetesi, daha önce akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının arttığını yazmış, Başbakan Angela Merkel'e işaret edilerek, "Bizi en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacaksınız?" sorusu yöneltilmişti.

        "KAHVALTI SOFRALARINDA FİYAT ŞOKU DALGASI"
        Aynı gazetenin haberinde bu kez, "Şimdi de fiyat şoku dalgası kahvaltı sofralarımıza ulaşıyor." ifadesine yer verilerek, ülkede hayatın pahalandığı belirtildi.

        Fırınlar ve perakendecilerin normal ekmek, küçük ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını sıkılaştırdığı kaydedildi.

        İKİ İNGİLİZ ENERJİ DEVİ İFLAS ETTİ!
        İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi.

        Ofgem'den yapılan açıklamada British Petroleum'un (bp) yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi.

        Söz konusu şirketlerle birlikte, ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 11'e yükselmiş oldu.

        Pure Planet, yaptığı iflas açıklamasında, faturalardaki üst limit sınırlaması nedeniyle artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtamadığı için mevcut durumun "sürdürülemez" olduğunu bildirdi.

            Açıklamada, İngiliz hükümetinin ve denetim kuruluşu Ofgem'in enerji şirketlerinden maliyetin altında satış yapmasını beklediği, bp'nin ise şirketten desteğini çekme kararı aldığı ifade edildi.

            bp'den yapılan açıklamada "Uzun süredir devam eden önemli çalışmalara rağmen, bp'nin bu ilişkiyi sürdürmesinin artık ticari olarak uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık." ifadesi yer aldı.

            İflas eden Pure Planet'ın 235 bin, Colorado Energy'nin ise 15 bin müşterisi, Ofgem tarafından alternatif enerji şirketlerine yönlendiriliyor.

            Ofgem'den yapılan açıklamada ise son haftalarda küresel ölçekte doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın enerji şirketleri üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

            İngiltere'de eylül ayının başından bu yana iflas eden 11 enerji şirketi (Avro Energy, People's Energy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga, Pure Planet ve Colorado Energy) toplamda İngiliz pazarında yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veriyordu.

            Ofgem, ülkede iflas eden enerji şirketlerinin müşterini hizmetin aksamaması için otomatik olarak başka bir enerji şirketine geçiriyor.

            İNGİLTERE'DE TÜKETİCİLERİ KORUMAK İÇİN ENERJİ FATURALARINDA ÜST LİMİT UYGULANIYOR
            Denetim kuruluşu Ofgem, 2019 yılının ocak ayında bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst limit uyguluyor.

            Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst limit uygulaması nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji şirketleri faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

            Ofgem, enerji faturalarındaki üst fiyat limitini bu ay başında yüzde 12 artırılarak 1277 sterline yükseltilmişti.

            İngiliz araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından 7 Ekim'de yapılan açıklamada, enerji faturalarındaki üst limitin gelecek yılın nisan ayında yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceğini belirtilmişti.

            İNGİLİZ HÜKÜMETİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
            İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

            Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.

                42 HAVAYOLU FİRMASI İFLAS ETTİ
                Koronavirüs salgınından ilk olarak darbe yiyen sektör olan havacılık alanında pandemi ile beraber 42 şirket iflas etti. Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede hükümetler, bayrak taşıyıcı firmaları kurtarmak için çeşitli destek paketleri oluşturdu.

                Örneğin Almanya'da hükümet Lufthansa'nın iflasını öneyebilmek için dokuz milyar euro aktararak şirketin yüzde 20'sine ortak oldu. Benzer durumlar İtalya ve İspanya'da da yaşandı.

                KAMU DESTEĞİ YETMEDİ
                Kamu sektöründen gelen bunca desteğe rağmen dünya devleri tek tek iflaslarını açıkladı. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da birçok firma kepenk indirdi. 2020 yılı içerisinde 42 ticari havayolu firması operasyonlarını tamamen durdurarak iflasını duyurdu.

                İflas eden firmaların çoğunluğunu büyük şirketlerin oluşturduğu açıklandı. 2020'de iflas eden 42 havayolu firmasının filosunda 20 ve üzeri sayıda uçak bulunuyordu.

                ABD İFLASLARDA İLK SIRADA
                Dünyanın her yerinde gerçekleşen havayolu iflaslarının ülkelere göre dağılımında ABD dokuz firma ile ilk sırada. İflas eden havayolları listesinde Almanya ve G.Afrika üçer firma ile yer aldı.

                    İNGİLTERE'DE 21 TURİZM ŞİRKETİ KEPENK İNDİRDİ
                    Koronavirüs salgınının en çok vurduğu bir diğer alan olan turizm sektöründe de büyük bir kriz yaşandı. İngiltere'de 21 şirket iflas etti. Bu iflasların Air Travel Trust Fund'a (ATT) maliyeti 33 milyon pound'u (yaklaşık 414,5 milyon TL) buldu.

                    Dünyanın en eski seyahat firması olarak bilinen Thomas Cook da 2019 yılında iflasını açıklamış ve yaklaşık 20 bin çalışanı işsiz kalmıştı. Thomas Cook'un iflasını açıkladığı sırada 1,7 milyar sterlin borcu bulunduğu belirtildi.

                    BM TURİZM RAPORU: KORONAVİRÜSÜN YOL AÇTIĞI MİLLİ GELİR KAYBI 4 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR
                    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan koronavirüs salgınının turizm sektörüne etkisiyle ilgili raporda, salgının küresel ekonomiye 2020 ve 2021'de maliyetinin 4 trilyon doları aşabileceğine vurgu yapıldı.

                    İFLASLAR PERAKENDE ZİNCİRLERİNİ DE VURDU
                    İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger 2020 yılı içinde iflas etti. Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group'tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu. Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

                    Gruptan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

                        YÜZ BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI
                        İflasların yanı sıra küçülmeye giden birçok firma nedeniyle de yüz binlerce kişi işsiz kaldı. Avrupa'yı saran işsizlik nedeniyle enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

                        THE ECONOMIST'TEN KITLIK UYARISI
                        Avrupa başta olmak üzere yaşanan küresel kriz nedeniyle uyarı yapan dünyaca ünlü İngiliz yayın organı The Economist, akaryakıt krizinin derinleşerek beraberinde kıtlığı da getirebileceği uyarısında bulundu.

                        Enerji fiyatlarında yüzde 250'ye varan fiyat artışlarının tedarik zincirini de bozduğu belirtilirken, yetkililer senaryonun daha da kötüleşebileceğini belirtti.

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                        Haberler Dünya Avrupa’da kriz derinleşiyor! Almanya’da ekmeğe, benzine, doğalgaza zam! Ekmeğe zam manşet oldu!
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