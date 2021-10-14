Rusya S-500'i kullanıma aldı! Hipersonik silahları yok ediyor

Bir süredir S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)'nin geliştirme çalışmalarını sürdüren Rusya, ilk bataryayı kullanıma aldı.
TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi. İkinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek.
S-500 Prometey'in canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı. Kapustin Yar şehrinde bulunan eğitim sahasında gerçekleştirilen testte S-500 sistemi yüksek hızlı balistik hedefe karşı test edilmişti.
S-500 PROMETEY