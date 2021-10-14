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    • 14.10.2021 09:16
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    Rusya S-500'i kullanıma aldı! Hipersonik silahları yok ediyor

    HSS'lerde teknoloijk üstünlüğü elinde bulunduran Rusya, S-500 Prometey (55R6M Triumfator-M) Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi’ni kullanıma aldı. Sistem, ilk olarak Moskova’yı koruyacak. Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin S-500 sistemini Uzay Savunma Sistemi (SDS) olarak adlandırılacağını açıklamıştı. Haberin detayları...

    Rusya’dan S-500 adımı!

    Bir süredir S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)'nin geliştirme çalışmalarını sürdüren Rusya, ilk bataryayı kullanıma aldı.

    TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi. İkinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek.

    S-500 Prometey'in canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı. Kapustin Yar şehrinde bulunan eğitim sahasında gerçekleştirilen testte S-500 sistemi yüksek hızlı balistik hedefe karşı test edilmişti.

    S-500 PROMETEY

        Almaz-Antey tarafından S-300 ve S-400 hava savunma füze sistemlerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen S-500 Prometey'in, 2020'li yılların başından itibaren hizmete alınması planlanıyordu. SavunmaSanayiST'in aktardığına göre, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen test faaliyetleri esnasında 480 kilometre menzile ulaşan S-500 için 600 kilometre menzil talep ediliyor.

        Ayrıca, S-400 sistemi için 9-10 saniye olan reaksiyon süresi ise S-500 için 3-4 saniye olarak açıklandı. S-500 sisteminde kullanılacak füzelerin irtifa değerinin ise 185 kilometre olduğu iddia ediliyor.

        S-500 için "Hava Savunma Füze Sistemi" tanımlaması çok doğru bulunmuyor. Çünkü Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin; geliştirme çalışmaları devam eden S-500 Prometey (55R6M Triumfator-M) Yerden Havaya Füze (SAM) Sistemi'nin, hava savunma füze sistemi (HSFS) olarak değil Uzay Savunma Sistemi (SDS) olarak adlandırılacağını açıklamıştı.

        "HİPERSONİK SİLAHLARININ YOK EDİLMESİNİ MÜMKÜN KILIYOR"

        Surovikin'in açıklaması şöyle:

            "Taktik ve teknik özelliklerine göre S-500, düşük yörünge uydularını ve uzay silahlarını yok edebileceğinden dolayı birinci nesil uzay savunma sistemi olarak kabul edilebilir. S-500 uzay savunma sisteminde ortaya konan özellikler, aerodinamik ve balistik hedeflere ek olarak hipersonik silahlarının yok edilmesini mümkün kılıyor."

            S-500 sistemi, S-400 Hava Savunma Sistemi'nde kullanılan 40N6 füzesi ve yeni üretilen 77N6-N ile 77N6-N1 füzelerini ateşleme özelliğine sahip olacak.

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