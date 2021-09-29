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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan New York Times aracılığıyla ABD'ye S-400 mesajı! Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendiririz

    Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York’ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşarak çok net S-400 mesajı verdi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan ABD’ye S-400 mesajı!

    Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşarak çok net S-400 mesajı verdi.

    Başkan Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre, Erdoğan'ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.

    Habere göre, Başkan Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Ayrıca Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.

        Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
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        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan New York Times aracılığıyla ABD'ye S-400 mesajı! Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendiririz
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