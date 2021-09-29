Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan New York Times aracılığıyla ABD'ye S-400 mesajı! Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendiririz

Habere göre, Başkan Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.