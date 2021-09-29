Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan New York Times aracılığıyla ABD'ye S-400 mesajı! Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendiririz

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşarak çok net S-400 mesajı verdi.
Başkan Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre, Erdoğan'ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.
Habere göre, Başkan Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.