Türkiye'ye karşı yeni adım! Yunanistan ile ABD'den kirli plan...

ABD ve Yunanistan dışişleri ve savunma bakanlıkları, arasında arasında yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerden sonra hazırlanan protokol, 14 Ekim Perşembe günü Washington'da dışişleri bakanları Antony Blinken ve Nikos Dendias tarafından imzalanacak. Atina'daki haberlere göre geçmişte her yıl yenilenen protokol, ilk kez 5 yıl süreli olacak. ABD, özellikle Girit ve Dedağaç'taki (Aleksandrupolis) askeri varlığını ciddi şekilde güçlendirecek. Yunanistan, 4 yeni bölgedeki askeri tesis ve alyapılarını, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne kolaylıklar sağlamak için tahsis edecek.
İŞTE İMTİYAZ BÖLGELERİ
Hürriyet'in aktardığına göre ABD ordusuna imtiyazların tanınacağı bölgeler şunlar:
Meriç'te İpsala sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde bulunan "Yanuli" 156. Motorlu Topçu Taburu Karargâhı. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerinin konuşlandırılabileceği ek tesisler inşa edilecek. Yunanistan son yıllarda, Dedeağaç limanında, ABD ordusuna önemli kolaylıklar sağlıyor. ABD son olarak geçtiğimiz aylarda, 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personelini, Dedeağaç limanı üzerinden Balkan ve Avrupa ülkelerine sevk etmişti.
Kuzey Yunanistan'da Selanik'e 92 kilometre mesafedeki Litohori ilçesinde bulunan atış talim sahası.
Larisa şehrinde, Stefanovikio Hava Üssü yakınında bulunan "Yeorgula" Piyade Taburu Karargâhı. ABD, zaman zaman insansız hava araçlarını (İHA) geçici olarak Stefanovikio Hava Üssü'nde konuşlandırıyor.
Girit adasının Suda mevkiinde bulunan ABD üssünün alanı genişletilecek.
DENDİAS'TAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Dendias, To Vima gazetesine demecinde, imzalanacak protokol hakkında şunları söyledi: