Miçotakis'i korku sardı! Saldırı halinde Fransa'nın yardım edeceğini savundu
Doğu Akdeniz'de sürekli kıta sahanlığını aşan ve tacizlerde bulunan Yunanistan tutuşmaya başladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünün farkına varan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile tek başlarına mücadele edemeyeceklerini itiraf etti. Miçotakis, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını savundu.
07.10.2021 19:11
- Son Güncelleme: 07.10.2021 19:11
Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz'de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.
Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alacağını ve bununla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini iddia etti.