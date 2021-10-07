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Haberler Dünya Miçotakis'i korku sardı! Saldırı halinde Fransa'nın yardım edeceğini savundu

Miçotakis'i korku sardı! Saldırı halinde Fransa'nın yardım edeceğini savundu

Doğu Akdeniz'de sürekli kıta sahanlığını aşan ve tacizlerde bulunan Yunanistan tutuşmaya başladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünün farkına varan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile tek başlarına mücadele edemeyeceklerini itiraf etti. Miçotakis, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını savundu.

07.10.2021 19:11 - Son Güncelleme: 07.10.2021 19:11
Miçotakis’i korku sardı! Saldırı halinde Fransa’nın yardım edeceğini savundu

Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz'de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

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Miçotakis’i korku sardı! Saldırı halinde Fransa’nın yardım edeceğini savundu

Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alacağını ve bununla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini iddia etti.

Miçotakis’i korku sardı! Saldırı halinde Fransa’nın yardım edeceğini savundu

Fransa'nın anlaşma çerçevesinde Atina'ya vermesi öngörülen desteği değerlendiren Miçotakis, "Bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği ülkesi (Fransa), ülkemizin yanında olacak." dedi.

Miçotakis’i korku sardı! Saldırı halinde Fransa’nın yardım edeceğini savundu

Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen komşu Yunanistan taciz ve ihlalleri ısrarla sürdürüyor.

Miçotakis’i korku sardı! Saldırı halinde Fransa’nın yardım edeceğini savundu

Yunanistan'ın Fransa ile dirsek temasta olması ise Türkiye'den çekindiğinin göstergesi.

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