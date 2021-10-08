SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bunlar beyhude gayretler

TSK'nın bir bütün halinde Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin muharip unsurlarının tamamının angaje durumda olduğunu bildiren Akar, Mehmetçiğin tüm görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

"182 GÜN KIYIYA GELMEDEN GÖREV YAPAN GEMİMİZ OLDU"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tarihindeki büyük denizcilerden aldığı ilhamla başarıyla görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "15 Temmuz sonrasında bazı fitne fesat yuvaları çalıştı ama muvaffak olamadı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir bütün halinde kendisine verilen görevleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimiz 2020 yılında bir yılda 200 bin saat seyir yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. 182 gün kıyıya gelmeden görev yapan gemimiz oldu. Deniz Kuvvetlerimiz hainlerden temizledikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor" diye konuştu.