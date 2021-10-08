SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bunlar beyhude gayretler

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, düzenlenen törenle açıldı. Deniz Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı.
Bölge genelinde askeri ve siyasi alanlarda yoğun değişim ve gelişmelerin olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, gelişmeler sonucunda Türkiye'ye yönelebilecek her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini bildiren Akar, bununla birlikte Türkiye'nin etki ve ilgi alanının da genişlediğini aktardı.
TSK'nın bir bütün halinde Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin muharip unsurlarının tamamının angaje durumda olduğunu bildiren Akar, Mehmetçiğin tüm görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.
"182 GÜN KIYIYA GELMEDEN GÖREV YAPAN GEMİMİZ OLDU"
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tarihindeki büyük denizcilerden aldığı ilhamla başarıyla görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "15 Temmuz sonrasında bazı fitne fesat yuvaları çalıştı ama muvaffak olamadı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir bütün halinde kendisine verilen görevleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimiz 2020 yılında bir yılda 200 bin saat seyir yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. 182 gün kıyıya gelmeden görev yapan gemimiz oldu. Deniz Kuvvetlerimiz hainlerden temizledikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor" diye konuştu.
"AZİMLİ, KARARLI VE MUKTEDİRİZ"
Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Yunanistan ile yaşanan problemlere değinen Akar, şunları söyledi: "Biz Yunanistan ile problemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde diyalog yoluyla siyasi çözümler bulunarak çözülmesini, barış ve huzur ortamında iki taraf halklarının zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşamasını istiyoruz. Bizim samimi kanaatimiz, dileğimiz bu. Maalesef özellikle Yunanistan'daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir."