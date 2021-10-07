Yunanistan yine tahrik peşinde! Skandal fotoğrafı bu sözlerle paylaştılar! Dikkat çeken İzmir detayı!
Malta bayraklı araştırma gemisi Nautical Geo'nun kıta sahanlığını ihlal etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri, duruma müdahale etti. Rumlara verilen cevap en çok Yunanista'ı rahatsız etti. Geçtiğimiz günlerde skandal manşetler atan Yunanistan şimdi de provokatif bir fotoğraf paylaştı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias paylaştığı fotoğrafa "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz" notunu düştü.
07.10.2021 10:20
- Son Güncelleme: 07.10.2021 10:20
Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor...
Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.
Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.
Koyun Adası'nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.
TÜRKİYE'NİN RUMLARA MÜDAHALESİNİ HAZMEDEMEDİLER!
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı araştırma gemisi Kıbrıs açıklarında Türk kıta sahanlığına girince, kızılca kıyamet koptu.
Ankara derhal duruma el atarak geminin kendi sınırlarına dönmesini sağladı ancak Yunan basını bu ani geri dönüşü hala hazmedememiş gibi görünüyor.