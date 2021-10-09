Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.10.2021 20:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2021 20:55
    ABONE OL

    10 Ekim 2021'den itibaren geçerli! Suudi Arabistan'dan sadece 2 doz koronavirüs aşısı olanlara umre izni

    Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...

    AA
    Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.



    48 SAAT ÖNCE...
    Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.



    Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.
        Şehit aileleri Demirtaş’ı güzelleyen FOX’a tepkili!
        Haberler Dünya 10 Ekim 2021'den itibaren geçerli! Suudi Arabistan'dan sadece 2 doz koronavirüs aşısı olanlara umre izni
            SON DAKİKA