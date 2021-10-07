Sputnik yöneticisi Simonyan haddini aştı: Kars ve Ağrı Rusya'ya geri dönsün!

Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür…" dedi.