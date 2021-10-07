Sputnik yöneticisi Simonyan haddini aştı: Kars ve Ağrı Rusya'ya geri dönsün!

Rusya Federasyonu'nda yayımlanan bir televizyon programında, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözler damga vurdu. "Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı" adlı programda konuşan Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum…" sözlerini sarf etti.
SIMONYAN HADDİNİ AŞTI
Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni, Ermeni kökenli Margarita Simonyan, 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında küstah açıklamalarda bulundu.
"KARS VE AĞRI DAĞI'NIN RUSYA'YA GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUM"
Simonyan, Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın emperyal amaçlarını gözler önüne serdi. Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istediğini belirten Simonyan, "Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti…
Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür…" dedi.