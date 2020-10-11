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    • 11.10.2020 22:03
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    Sputnik'in Ermeni Patronu Türkleri tehdit etti: Lavrov'u dinlemeseler, Şoygu'yu dinleyecekler

    ve 'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Ermeni kökenli , "Lavrov'u dinlemeseler, Şoygu'yu dinleyecekler" dedi. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

    takvim.com.tr
    Sputnik'in Ermeni Patronu Türkleri tehdit etti

    Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Russia Today ve Sputnik News'in Ermeni asıllı Genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan Dağlık Karabağ'da yapılan ateşkes ile ilgili, ''Eğer Lavrov'u dinlemeseler, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu dinleyecekler'' ifadelerini kullandı.

    Cümleleri kırpıp maksadından çıkaran ve mizah haberciliğiyle algıları etkilemeye çalışan Sputnik Türkçe de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yoğun bir şekilde kara propaganda yapmasıyla bilinmektedir.

    SOYKIRIMCI ERMENİSTAN!

    Ermenistan, haydutça Azerbaycan topraklarındaki Türkleri bombalayarak savaşın boyutunu değiştirmeyi ve Türklerin Dağlık Karabağ'daki haklı duruşunu bozmaya çalışıyor.
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    Haberler Dünya Sputnik'in Ermeni Patronu Margarita Simonyan Türkleri tehdit etti: Lavrov'u dinlemeseler, Şoygu'yu dinleyecekler