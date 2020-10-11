Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Russia Today ve Sputnik News'in Ermeni asıllı Genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan Dağlık Karabağ'da yapılan ateşkes ile ilgili, ''Eğer Lavrov'u dinlemeseler, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu dinleyecekler'' ifadelerini kullandı.
Cümleleri kırpıp maksadından çıkaran ve mizah haberciliğiyle algıları etkilemeye çalışan Sputnik Türkçe de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yoğun bir şekilde kara propaganda yapmasıyla bilinmektedir.
SOYKIRIMCI ERMENİSTAN!