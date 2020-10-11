Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Russia Today ve Sputnik News'in Ermeni asıllı Genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan Dağlık Karabağ'da yapılan ateşkes ile ilgili, ''Eğer Lavrov'u dinlemeseler, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu dinleyecekler'' ifadelerini kullandı.