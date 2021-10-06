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    • 06.10.2021 18:55
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    Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru! Papa Francis: "Vakit, utanma vaktidir"

    Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde meydana gelen cinsel istismar vakaları dünyanın gündemine oturdu. 1950'den bu zamana kadar 216 bin çocuk kiliselerdeki din görevlileri tarafından istismara uğradı. Skandalın ardından açıklama yapan Papa Francis, "Vakit, utanma vaktidir" ifadelerini kullandı.

    216 bin çocuk istismar mağduru! Papa’dan açıklama

    Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde meydana gelen cinsel istismar vakaları dünyanın gündemine oturdu...

    216 BİN ÇOCUK...
    Dün Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) tarafından yayınlanan raporla birlikte, 1950'den bu zamana kadar 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi.



    Fransa Katolik Kilisesi tarafından görevlendirilen CIASE'nin çıkardığı rapor sonrasında dini görevlilerin istismarına uğrayan çocuklarla ilgili Papa da üzüntüsünü dile getirdi.

    PAPA, 'ACI VE UTANÇ' DUYDUĞUNU SÖYLEDİ
    Katolik Kilisesi lideri Papa, bu sabah Vatikan'da düzenlenen bir törende bu rapora da değinerek "acı ve utanç" duyduğunu söyledi.

    Papa, "Mağdurlara, yaşadıkları travma için üzüntümü, acımı ve utancımı, utancımızı sunuyorum. Kilise'nin çok uzun süre onları merkeze almaktan aciz kalmasının utancını." diye konuştu.



    KİLİSELERİN 'HERKES İÇİN GÜVENLİ BİR EV' OLMASINI İSTİYOR
    Bu sorunla yüzleşmenin zor ama gerekli bir sınav olduğunu söyleyen Papa, dini görevlileri benzer dramların yeniden yaşanmaması için çalışmaya çağırdı. Papa, kilisenin "herkes için güvenli bir ev" olmasının sağlanmasını istedi.

    "VAKİT UTANMA VAKTİ"
    Vatikan'da her çarşamba düzenlenen genel kabul töreninde kendisini dinleyenleri hep beraber dua etmeye çağıran Papa, dua sırasında "Tanrım, yücelik sana, utanç bize. Vakit, utanma vakti." dedi.



        YAŞLAR 10-13 ARASINDA DEĞİŞİYOR
        Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı 2 bin 500 sayfalık rapor, dün yayınlanmıştı. Raporda, dini görevlilerin cinsel istismarına uğrayan mağdurların büyük çoğunluğunun erkek çocukları olduğu ve çoğunun yaşlarının 10-13 arasında değiştiği belirtiliyordu.



        MAĞDUR SAYISININ 330 BİNE ULAŞABİLECEĞİ AÇIKLANDI
        Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesi'ne bağlı okullar gibi çeşitli kurumlarda çalışan ancak dini görevli olmayan kişilerin tacizine uğrayanlar da dahil edildiğinde mağdur sayısının 330 bine ulaşabileceğini açıklamıştı.
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