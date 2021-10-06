Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru! Papa Francis: "Vakit, utanma vaktidir"

Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde meydana gelen cinsel istismar vakaları dünyanın gündemine oturdu...
216 BİN ÇOCUK...
Dün Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) tarafından yayınlanan raporla birlikte, 1950'den bu zamana kadar 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi.
Fransa Katolik Kilisesi tarafından görevlendirilen CIASE'nin çıkardığı rapor sonrasında dini görevlilerin istismarına uğrayan çocuklarla ilgili Papa da üzüntüsünü dile getirdi.
PAPA, 'ACI VE UTANÇ' DUYDUĞUNU SÖYLEDİ
Katolik Kilisesi lideri Papa, bu sabah Vatikan'da düzenlenen bir törende bu rapora da değinerek "acı ve utanç" duyduğunu söyledi.
Papa, "Mağdurlara, yaşadıkları travma için üzüntümü, acımı ve utancımı, utancımızı sunuyorum. Kilise'nin çok uzun süre onları merkeze almaktan aciz kalmasının utancını." diye konuştu.
KİLİSELERİN 'HERKES İÇİN GÜVENLİ BİR EV' OLMASINI İSTİYOR
Bu sorunla yüzleşmenin zor ama gerekli bir sınav olduğunu söyleyen Papa, dini görevlileri benzer dramların yeniden yaşanmaması için çalışmaya çağırdı. Papa, kilisenin "herkes için güvenli bir ev" olmasının sağlanmasını istedi.
"VAKİT UTANMA VAKTİ"
Vatikan'da her çarşamba düzenlenen genel kabul töreninde kendisini dinleyenleri hep beraber dua etmeye çağıran Papa, dua sırasında "Tanrım, yücelik sana, utanç bize. Vakit, utanma vakti." dedi.