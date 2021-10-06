Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru! Papa Francis: "Vakit, utanma vaktidir"





Fransa Katolik Kilisesi tarafından görevlendirilen CIASE'nin çıkardığı rapor sonrasında dini görevlilerin istismarına uğrayan çocuklarla ilgili Papa da üzüntüsünü dile getirdi.

PAPA, 'ACI VE UTANÇ' DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Katolik Kilisesi lideri Papa, bu sabah Vatikan'da düzenlenen bir törende bu rapora da değinerek "acı ve utanç" duyduğunu söyledi.

Papa, "Mağdurlara, yaşadıkları travma için üzüntümü, acımı ve utancımı, utancımızı sunuyorum. Kilise'nin çok uzun süre onları merkeze almaktan aciz kalmasının utancını." diye konuştu.